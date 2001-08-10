Социально ориентированные НКО могут получить гранты правительства Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Власти островного региона намерены поддержать проекты, направленные на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, а также начинания в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, науки, образования, культуры и искусства. На их реализацию будут выделены гранты из бюджета Сахалинской области.

Прием заявок на грантовый конкурс продлится до 22 февраля. Его участниками могут стать социально ориентированные некоммерческие организации как муниципального, так и регионального уровней. Для первых предельный размер гранта составляет один миллион рублей, для вторых - три миллиона. В прошлом году правительство области направило на реализацию социальных проектов некоммерческого сектора более 28,6 миллионов рублей, в том числе средства Фонда президентских грантов в размере 10 миллионов рублей.

- Финансирование получили 43 некоммерческие организации из 16 районов области. Важно, что с помощью грантового конкурса мы поддерживаем значимые инициативы неравнодушных сахалинцев и курильчан, которые откликаются на требования времени, настроения в обществе. Эту работу обязательно будем продолжать. Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу максимально вовлечь жителей области в решение актуальных вопросов. Добиться этого можно как с помощью хорошо зарекомендовавшей себя практики инициативного бюджетирования, так и через прямую поддержку начинаний наших общественников. Только так люди станут действительно сопричастны с теми позитивными изменениями, что происходят в островном регионе, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В 2022 году более 350 детей и молодых жителей области приняли участие в экологических экскурсиях в рамках проекта "Изучай и береги родной край" туристско-экологического клуба "Бумеранг". Цель - создать условия для развития ответственного экологического туризма в регионе. Были подготовлены волонтеры-инструкторы. В популярных местах появились стенды с информацией о том, как надо наблюдать за морским млекопитающими, не причиняя им беспокойства.

Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Союз женщин России" на средства гранта провело региональный женский фестиваль, который собрал более 300 человек из разных районов области. Одной из основных тем мероприятия стала поддержка бойцов, несущих службу в зоне специальной военной операции.

- Участницы фестиваля не стали ограничиваться словами. Мы собрали и отправили нашим военным два грузовых автомобиля с посылками. Фестиваль также помог организовать работу по пошиву нательного белья и носилок. Мы не можем оставаться в стороне, - сказала председатель регионального отделения Наталья Коршунова.

В районе села Рощино Смирныховского района сахалинское региональное отделение "Поискового движения России" восстановило события августа 1945 года - штурм полицейского поста Хандаса.

- Благодаря поддержке правительства области, нам удалось организовать военно-историческую реконструкцию первого боя советских и японских войск вблизи пограничной 50-й параллели. Здесь советские войска столкнулись с серьезным испытанием в ходе Южно-Сахалинской наступательной операции. Мероприятие способствовало духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей нашего региона, позволило им больше узнать об истории родного края, - отметил руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.

Прием заявок на участие в конкурсе 2023 года в электронном виде ведется на портале: сахалин.грант.рф. Организатор конкурса - Управление общественных коммуникаций правительства Сахалинской области. 693009, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический пр-т, 32, офис 327. Телефоны: 8(4242) 67-02-97, 67-03-24. Эл. почта: [email protected]. Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить у организатора конкурса ежедневно в рабочие дни с 14 до 16 часов, а также в ресурсном центре поддержки, созданном на базе ОКУ "Аппарата Общественной палаты Сахалинской области", в рабочие дни по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39, корпус б, офис 401 либо по тел. 8(4242) 42-42-30, Коржова Ирина Владимировна, электронная почта: [email protected].