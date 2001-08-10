Валерий Лимаренко посетил физкультурно-оздоровительный комплекс в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Холмске пользуется повышенным спросом. В секции дзюдо и самбо объявляют дополнительный набор, кроме того спортзалы активно посещают пенсионеры. Работу нового физкультурно-оздоровительного комплекса "Спарта" проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко в ходе рабочей поездки в Холмский район, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Спортивный объект построили по поручению Президента Владимира Путина в конце 2022 года. Сейчас спортом здесь занимаются около 150 юных и взрослых холмчан. В здании площадью почти 650 "квадратов" разместился большой зал для единоборств, основной упор делается на развитие дзюдо и самбо. Для спортсменов предусмотрены раздевалки, душевые, кабинет медицинского работника. В клубе "Спарта" сформировано шесть групп юных борцов в возрасте от 6 до 17 лет.
- И я, и воспитанники, и их родители, конечно, очень рады, что у нас появился свой зал. Такой комфортный и просторный. Учитывая, что несколько лет мы были лишены этого. Сейчас у нас много ребят, планируем добрать еще, желающих очень много, - рассказал тренер по дзюдо, основоположник этого вида единоборств на Сахалине Виктор Шинкевич.
Тренер обратился к главе региона с просьбой помочь в приобретении дополнительных комплектов кимоно для воспитанников. Валерий Лимаренко дал поручение министру спорта области Артему Подшивалову решить вопрос в ближайшее время.
Также здесь проводятся занятия по настольному теннису. А в рамках проекта "Сахалинское долголетие" в спорткомплексе тренируются 40 активных холмчан старшего поколения.
- Условия отличные. У нас тут в группе всем почти под 70. Играем в теннис, волейбол, занимаемся пионерболом и дартсом. Все ходим с удовольствием. Вот, собираемся на соревнования в Долинск, - поделилась одна из пенсионерок.
- Очень важно, чтобы заниматься спортом могло как можно больше жителей. Здесь такая возможность теперь есть. Ведь физкультура и спорт - это наше здоровье и более высокий уровень качества жизни. Активный образ жизни на Сахалине и Курилах сегодня ведут более 60 процентов жителей и с каждым годом их число прибавляется, - отметил Валерий Лимаренко.
Напомним, условия для занятий физкультурой и спортом создаются во всех районах Сахалинской области. В этом году в Холмском районе должны сдать еще один физкультурно-оздоровительный комплекс - в селе Чехов. Кроме того, возводятся спорткомплекс в Горнозаводске Невельского района, крытый хоккейный корт в Ногликах, универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове и спорткомплекс в Ильинском Томаринского района.
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