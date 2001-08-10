В Южно-Сахалинске продолжается сбор гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжается реализация проекта "Сопричастность". Ежедневно организованные коллективы и неравнодушные горожане приносят в пункты сбора посылки для бойцов в зоне СВО, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, в В Южно-Сахалинске действует три пункта сбора гуманитарной помощи в рамках проекта "Сопричастность":

- в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия", ул. Дзержинского, 40/1;

- ул. Дзержинского, 23, каб. 325;

- ул. Больничная, 34.

Сегодня очередная партия груза доставлена волонтерами в штаб общественной поддержки на ул. Дзержинского. Среди собранной южносахалинцами гуманитарной помощи теплые вещи, предметы личной гигиены и медикаменты.

- Проект "Сопричастность" - одна из важных инициатив, направленных на поддержку мобилизованных ребят и их семей. В нем принимает участие большое количество людей: это и трудовые коллективы, родители учащихся садов и школ, простые горожане, - рассказал член партии, волонтер Александр Федорук. - Мы, как волонтеры, не можем оставаться в стороне, помогаем в доставке гуманитарной помощи из пунктов сбора. Почти каждую неделю мы привозим посылки для отправки нашим ребятам. Сегодня важно быть неравнодушными, помогать нашим бойцам и проявлять свою активную жизненную позицию.

Уточним, проект "Сопричастность" был инициирован губернатором Валерием Лимаренко и сахалинским отделением партии "Единая Россия" в ноябре 2022 года. В областном центре гуманитарную акцию реализует местное отделение партии, секретарем которой является мэр города Сергей Надсадин.

К сбору принимаются медикаменты, перевязочные материалы, средства для дезинфекции кожи - полные перечень необходимых вещей для бойцов в зоне СВО, размещен в телеграм-канале местного отделения партии "Единая Россия".

Информацию о сборе гуманитарной помощи также можно получить по телефону горячей линии штаба общественной поддержки: 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до.19.00.