На Сахалине отпраздновали День студента

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 января киноконцертный зал «Октябрь» радушно распахнул свои двери для сахалинских студентов. День студента в Сахалинской области принято отмечать по-доброму: благодарить молодёжь за активную жизненную позицию, хвалить за отлично сданные сессии и желать насладится этими студенческими годами от всей души, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального агентства по делам молодежи.

В фойе «Октября» всех виновников торжества встречали волонтёры, которые вручали отличившимся студентами Благодарственные письма от Губернатора Сахалинской области и Агентства по делам молодёжи. Девочкам цветы, мальчикам улыбку – и сразу на фотозону для ярких кадров на память.

«268 лет назад был подписан первый указ о создании университета и гимназий в России. За почти три века много изменилось в системе образования, но студенчество во все времена было есть и будет-особенная, незабываемая часть жизни. Это воспоминания, которые сохраняются на все дальнейшие годы, а полученные знания делают увереннее в завтрашнем дне. Помните о том, какие цели стоят перед вами и какие надежды возлагаются, потому что Россия начинается с вас, с нашей молодёжи! От всей души поздравляю всех с Днем студента», –сказал руководитель агентства по делам молодёжи Дмитрий Смекалов.

Развлекательную программу продолжили ведущие Артём Борисов и Катя Счастливая. Со сцены звучали шутки и весёлые студенческие истории. Не забыли и поздравить Татьян. В зале их оказалось семь. Всем девушкам вручили подарки, поздравив с Днем Татьяны.

Не забыли и про сюрпризы: через телеграм-канал ведущего для студентов разыграли билеты на киносеанс в «Октябре» и настольную игру для приятного времяпровождения с близкими и друзьями.

Сахалинские артисты радовали гостей весь вечер. Музыкальные номера в исполнении Катя Счастливой и образцового вокального ансамбля «Родничок», проект «НеФормат», Anstanta & CapranOff и хореографический ансамбль «Апогея», певец Edi.X, Ирина Иконникова, а также знаменитый танцевальный коллектив «Твой город». Хотелось бы отметить, что организаторы открыли для зрителей новых исполнителей, которые очень тепло были встречены студентами.

«Очень круто, что организаторы сделали такую замечательную фотозону. Мы уже наделали по сто фотографий, наверно, очень красиво! Исполнители все талантливые, особенно песня «Пацаны» понравилась, она про нас», –весело делились своими эмоциями студенты колледжа искусств.

Апогеем вечера стало выступление приглашенных артистов, молодёжной группы "FILATOV&KARAS". В их исполнении прозвучали каверы на знаменитые хиты разных лет и новые авторские танцевальные композиции.

В Сахалинской области на сегодняшний день 16 319 студентов, которые обучаются в 23 учебных заведениях высшего и профессионального образования региона. Из них 13,4% квалифицированные рабочие и служащие, 57,3 % специалистов среднего звена и 29,3 получают высшее образование. В ближайшем будущем для островной молодёжи откроется еще больше возможностей для получения образования без выезда для учебы на материк. В Южно-Сахалинске уже готовят строительную площадку для студенческого городка. На освободившейся территории осенью 2025 года появится современный студенческий городок, в котором смогут разместиться 1500 студентов.