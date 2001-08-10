В Южно-Сахалинске приступают к промывке сетей водоснабжения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проводимые работы могут повлиять на давление в сети и вызвать временное ухудшение параметров водоснабжения отдельных микрорайонов. Промывка должна завершиться к концу рабочего дня, чтобы минимизировать дискомфорт для вернувшихся домой людей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Первый вице-мэр города Андрей Ковальчук поручил взять на особый контроль снабжение торговых сетей Южно-Сахалинска питьевой водой. Также для исключения возможных рисков организован подвоз воды в социальные учреждения города, в которых чувствуется неприятный запах от воды из-под крана.

К настоящему моменту специалисты ждут результаты проб воды, взятых Роспотребнадзором.

Напомним, информация от жителей о плохо пахнущей водопроводной воде появилась вечером накануне. К ночи обращения стали массовыми. К этому моменту по распоряжению мэра Сергея Надсадина в администрации города уже начал работу оперативный штаб. Ночью специалисты выехали на водозаборы для мониторинга качества воды, а также по тем жилым адресам, с которых поступало большое количество жалоб.

Работа по установлению причин запаха продолжается. Оперативная информация о ситуации в городе регулярно обновляется в телеграм-канале администрации, СМИ, социальных сетях и на официальном сайте мэрии.

Добавим, что открыта горячая линия для работы с жалобами граждан на неприятный запах от воды — 49-79-25. Также звонки принимаются по единому номеру — 112.

Следующее заседание штаба начнется в 16.00.