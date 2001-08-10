Власти Южно-Сахалинска проверяют качество расчистки дворов от снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 26 января на расчистке улично-дорожной сети было задействовано 171 единица техники и 48 рабочих. За сутки на северный и южный полигоны вывезено порядка 10700 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В дневное время к работам будут привлечены 169 спецмашин, а также 137 рабочих. Силами подрядных организаций будет проводиться расчистка улично-дорожной сети, пешеходных зон, противогололедная обработка и вывоз снега. В том числе снегоуборочная техника работает в районах частного сектора.

Контроль за качеством расчистки УДС выполняют специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать сведения о неудовлетворительном состоянии городских дорог: звонки принимают в диспетчерской департамента по телефону 300-475.

Мониторинг расчистки от снега дворовых территорий осуществляет отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска. В течение дня проверки зимнего содержания запланированы по пр. Мира, ул. Ленина, Дзержинского, Горького, Тихоокеанской, Авиационной, Больничной. Напомним, обязанность управляющих компаний — оперативно расчищать входные группы домов, пешеходные дорожки, убирать снег и наледь с кровель. Узнать адрес, телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Сообщения о нарушениях горожане также могут направлять на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5).