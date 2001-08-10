На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 07.00 (сах) 26 января открыт для движения всех видов автотранспорта участок дороги Огоньки – Холмск, также открыто движение пассажирских автобусов на участке автодороги Углегорск - Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в регионалном МЧС.

Напомним, что ранее в связи с ограниченной видимостью в превентивных целях до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 39 по 88 км (от с. Огоньки - г. Холмск) автодороги федерального значения «Южно-Сахалинск - Холмск» и других участках дорог.

Для обеспечения безопасности на закрытых участках дорог выставлялись посты ГИБДД.