Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2023
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На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск
09:33, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск

На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 07.00 (сах) 26 января открыт для движения всех видов автотранспорта участок дороги Огоньки – Холмск, также открыто движение пассажирских автобусов на участке автодороги Углегорск - Шахтерск, рассказали ТИА "Острова" в регионалном МЧС.

Напомним, что ранее в связи с ограниченной видимостью в превентивных целях до улучшения метеоусловий ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 39 по 88 км (от с. Огоньки - г. Холмск) автодороги федерального значения «Южно-Сахалинск - Холмск» и других участках дорог.

Для обеспечения безопасности на закрытых участках дорог выставлялись посты ГИБДД.

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