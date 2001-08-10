В Южно-Сахалинске продолжают адресно помогать семьям мобилизованных горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департаментов и структурных подразделений администрации Южно-Сахалинска рассматривают каждое обращение индивидуально. Часто к работе по оказанию поддержки семьям мобилизованных при необходимости оперативно подключаются общественные организации, волонтеры, городской бизнес, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, за поддержкой обратилась бабушка Сережи Садового, папа которого сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции. Мальчик учится в Долинской школе-интернате для глухих и слабослышащих детей и для занятий ему сейчас необходим ноутбук.
Как рассказала мама пятиклассника Лира Садовая, Сережа мечтает о ноутбуке давно. Во время разгара пандемии, когда школьникам приходилось учиться удаленно, заниматься через смартфон ему было очень неудобно. И на свой день рождения мальчик загадал этот полезный подарок.
Детскую мечту исполнил предприниматель и депутат городской Думы Руслан Тен - постоянный участник многих благотворительных акций и, в частности, Городской елки добра, которая теперь круглый год исполняет желания юных южносахалинцев.
- Мы всегда в тесном диалоге с администрацией города, поддерживаем инициативы в оказании помощи семьям мобилизованных горожан и тем, кто в этом нуждается. И когда стало известно, что есть такой целеустремленный, старательный мальчишка, которому действительно нужен ноутбук - долго не раздумывали, - отметил Руслан Тен.
Он вместе с представителями администрации Южно-Сахалинска пришел в гости к Сереже, поздравил именинника с днем рождения и вручил долгожданный подарок, чтобы мальчик мог похвастаться своими школьными успехами папе, когда тот вернется домой.
Напомним, все структурные подразделения муниципалитета (специалисты департаментов образования, социальной политики и др.) оперативно подключаются и помогают семьям мобилизованных в решении социально-бытовых, хозяйственных и более сложных вопросов, оказывают профессиональную психологическую помощь. Эта работа находится на контроле мэра Сергея Надсадина.
За поддержкой семьи мобилизованных граждан могут обратиться на горячую линию министерства социальной защиты Сахалинской области с 9.00 до 20.00 по номеру телефона 8-800-201-00-99 (доб. 1). Также работает горячая линия министерства обороны России: 8-800-100-77-07.
Кроме этого, все желающие могут присоединиться к проекту "Сопричастность", направленному, в том числе, на оказание гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, жителям ДНР и ЛНР. Проект инициирован региональным отделением партии "Единая Россия" и поддержан местным политсоветом во главе с его секретарем Сергеем Надсадиным. Сбор гуманитарных посылок - одно из ключевых его направлений.
Пункты сбора расположены по адресам: ул. Дзержинского, 23 (каб. 325) и ул. Дзержинского, 40/1 (штаб общественной поддержки партии "Единая Россия"). В первую очередь принимаются лекарственные препараты, средства дезинфекции и личной гигиены. Полный список необходимых вещей можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии.
Отметим также, что благотворительный проект "Елка добра" теперь стал круглогодичным и чуть изменил название на "Город добра". Все неравнодушные граждане, а также коллективы предприятий, готовые исполнить детские мечты и сделать этот мир добрее, могут обращаться к координаторам проекта "Городская елка добра" по телефонам: 8-962-145-0611, 31-27-87 (департамент информационной политики аппарата администрации Южно-Сахалинска).
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