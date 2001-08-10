Сахалинцы с нарушением слуха смогут смотреть фильмы с сурдопереводом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы с нарушением слуха смогут смотреть популярные комедии, семейные фильмы, культовую анимацию и фантастику с сурдопереводом. МТС адаптировала медиа-контент и подготовила инклюзивную подборку для семейного просмотра "Кино на языке жестов" в онлайн-кинотеатре KION. Для еще большего удобства видео сопроводили субтитрами.
В специальную подборку "Кино на языке жестов" на KION уже вошли популярная комедия с Александром Робаком и Агатой Муцениеце в главных ролях "Честный развод" (16+) о приключениях семейной пары; кассовая комедия "Непослушник" (12+) с Виктором Хориняком о блогере, попавшем в необычные условия; первая в России пранк-комедия "Доктор Свисток" (16+) и комедийная лента "Стендап под прикрытием" (16+) с Кириллом Нагиевым и Зоей Бербер.
Также в подборке представлены мультфильмы для юных зрителей - канадский анимационный фильм-участник Монреальского международного детского кинофестиваля "Гоу, Феликс" (6+); лента об оборотне, который обратился не волком, а пуделем, "100% волк" (6+) и мультфильм о достижении мечты всей жизни "Джастин и рыцари доблести" (6+).
Среди других фильмов подборки приключенческая драма "Лекарь: Ученик Авиценны" (16+), действия которой разворачиваются в Англии XI века, а также фантастическая мелодрама "Параллельные миры" (16+) о любви, которой не страшна межпланетное расстояние.
В планах МТС и онлайн-кинотеатра дальнейшее расширение инклюзивной подборки.
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