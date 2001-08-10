Почти 8000 кубометров снега вывезено за сутки с улиц Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 25 января на расчистке улично-дорожной сети после прошедшего снегопада было задействовано 148 единиц техники и 45 рабочих. За сутки на полигоны областного центра вывезено почти 8000 кубометров снега. Дорожная обстановка стабильная, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В дневное время эти работы продолжаются, к ним привлечены 150 спецмашин. А также 132 рабочих, задействованных на расчистке пешеходных зон, автобусных павильонов. Основная задача дорожных служб - предотвращение образование снежного наката и противогололедная обработка.

Контроль за качеством расчистки УДС выполняют специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать сведения о неудовлетворительном состоянии городских дорог: звонки принимают в диспетчерской департамента по телефону 300-475.

Мониторинг расчистки от снега дворовых территорий на постоянной ведет отдел муниципального жилищного контроля администрации Южно-Сахалинска. Сегодня специалисты продолжат адресно отрабатывать заявки горожан по качеству содержания управляющими компаниями дворов в зимний период. Напомним, расчистка входных групп МКД, пешеходных дорожек, очистка крыш от сосулек - это ответственность УК. В том случае, если горожане фиксируют нарушения, можно направить обращение на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20 или в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5). Кроме того, оставить сообщение можно через официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

Утром на городские маршруты вышли 167 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта онлайн можно на сайте. О нарушениях в движении автобусов на маршрутах нужно сообщать по телефону единого оператора: 55-65-15.

Актуальную информацию о дорожной обстановке в Южно-Сахалинске можно найти обновляется в телеграм-канале Центра управления городской мобильностью.