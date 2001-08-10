Бригады энергетиков «Сахалинэнерго» из-за циклона переведены в режим повышенной готовности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады ПАО «Сахалинэнерго» переведены в режим повышенной готовности для ликвидации последствий циклона, рассказали ТИА "Острова"в "Сахалинэнерго".

В энергокомпании разработан и согласован с органами местного самоуправления, органами управления по делам ГО и ЧС муниципальных образований план взаимодействия при ликвидации последствий стихии. На период прохождения циклона установлено круглосуточное дежурство руководящего состава Сахалинэнерго.

Учитывая высокую вероятность обледенения проводов, дополнительно проверена готовность установок плавок гололеда к их включению и работе в режиме высоких нагрузок.

В целом, для ликвидации последствий непогоды обеспеченеа готовность 40 аварийных бригад Сахалинэнерго.

В связи с возможным повреждением циклоном линий электропередачи, энергокомпания просит граждан соблюдать осторожность – не приближаться и не дотрагиваться до оборванных проводов, сообщать о них по телефону 112 (система взаимодействия экстренных оперативных служб) или в диспетчерские службы филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго».



