Тихоокеанское
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09:33, | Новости общества Сахалина и Курил

27 января – последний день подачи заявок на газификацию домовладений в Поронайском районе

27 января – последний день подачи заявок на газификацию домовладений в Поронайском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала программы догазификации, анонсированной президентом РФ Владимиром Путиным, на территории Поронайского городского округа появилась возможность подать заявку на газификацию. На территории Поронайского городского округа прием заявок на газификацию домовладений (ИЖС) завершится 27 января 2023 года. Для технологического присоединения необходимо подготовить участок к приему газа.

Способы подачи заявок на газификацию:

- личное посещение Администрации, кабинет № 14;

- позвонить по телефону 8(42431)5-60-03 (доб. 128, 129);

- выбрать время, чтобы волонтеры приехали и помогли заполнить заявки.

Получить подробную консультацию по вопросам, связанным с газификацией, вы можете в отделе ЖКХ (кабинет № 14, телефон 8(42431)5-60-03 (доб. 128, 129).

Затраты на подготовку дома к приему газа компенсируются правительством Сахалинской области.

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