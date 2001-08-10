В отдаленном сахалинском селе завершают строительство 12 новых домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новостройки с приусадебными участками переедут жители села Гастелло Поронайского района. Всего ключи от комфортабельных квартир получат 24 семьи. Сахалинцы отметят новоселье уже этой весной, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Сейчас строители производят наладку системы отопления домов и внутреннюю отделку квартир. В ближайший месяц им также предстоит установить ограждение участков, – отметил ведущий советник департамента муниципального заказа Поронайского городского округа Вячеслав Сутягин.

Строительство одноэтажных домов, рассчитанных на двух хозяев, развернуто на улицах Спортивная и Центральная. В них располагаются просторные двух- и трехкомнатные квартиры с центральным водоснабжением, автономными канализацией и системой теплоснабжения.

Для каждой квартиры предусмотрели отдельный вход, собственный земельный участок, благоустроены входные дорожки. Квартиры будут сдаваться «под ключ» – с ремонтом, электроприборами и сантехникой. Строительство домов выполняется с участием регионального и федерального финансирования.

– Моя семья живет в Гастелло больше тридцати лет, я работаю в ФАПе. Очень были рады, когда узнали, что в нашем родном селе начинается строительство домов для переселенцев. Мы не готовы к переезду в Поронайск. Здесь у нас работа, у всех у нас огороды, теплицы, мы привыкли жить и работать на земле. И нам такую возможность предоставили. Наш старый дом, конечно, был в плачевном состоянии. С нетерпением ждем новоселья. Новые квартиры просторные, светлые, со всеми удобствами, главное – есть свои участки для огорода, – поделилась жительница села Гастелло Людмила Берстнёва.

В этом году в Поронайском городском округе новоселье отпразднуют не только переселенцы из села Гастелло. В конце февраля планируется заселить 30-ти квартирный дом по улице 40 лет ВЛКСМ в Поронайске. Квартиры в новостройке получат жители села Тихменево, чьи дома признаны аварийными.

В 2023 году Поронайский район сохранит темпы строительства домов для переселения из аварийного жилого фонда. Так, в ближайших планах возведение девяти двухквартирных домов в селе Майское и трех многоквартирных домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Совхозная и Советская в Поронайске.