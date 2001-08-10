Тихоокеанское
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16:21, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске идет прием предложений для занесения на городскую Доску почета

В Южно-Сахалинске идет прием предложений для занесения на городскую Доску почета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице ведется прием предложений по кандидатурам для занесения на городскую Доску почета, на которой ежегодно размещаются фотопортреты граждан и логотипы организаций, добившихся особых успехов в профессиональной деятельности и внесших особый вклад в социально-экономическое развитие Южно-Сахалинска, а также семей, являющихся примером укрепления института семейных ценностей, популяризирующих здоровый образ жизни, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В заявке необходимо отразить сведения о трудовой деятельности, достижениях соискателей, биографическую справку и другие основания для занесения на Доску почета. Предложения оформляются на бланке организации, выдвигающей кандидатуру, подписываются руководителем и заверяются печатью. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

Документы принимаются до 1 мая по адресу: ул. Карла Маркса, 51, каб. 215 (организационный отдел департамента внутренней политики) либо по электронной почте: [email protected]

Получить консультацию по оформлению документов можно в рабочее время по телефону: 300-811.

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