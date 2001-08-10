Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2023
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Движение паромов Ванино - Холмск ограничено из-за непогоды
13:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Движение паромов Ванино - Холмск ограничено из-за непогоды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 13.30 24.01.2023 в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе, ограничено движение паромов по маршруту «Холмск – Ванино» до улучшения метеоусловий, рассказали ТИА "Острова" в регионалном МЧС

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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