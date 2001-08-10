Власти Южно-Сахалинска продолжают внедрять в работу бережливые технологии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бережливые технологии сегодня являются неотъемлемой частью работы практически всех подразделений администрации областного центра. За счет оптимизации и совершенствования процессов этот инструмент позволяет выстраивать работу муниципалитета эффективнее, снижать временные затраты, повышать результативность труда, что, безусловно, отражается на комфорте жителей города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

О том, ка будет продолжена работа по этому направлению рассказал управляющий делами администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов.

Напомним, в прошлом году сформирована система проектного управления. Было успешно реализовано 74 бережливых проекта и внедрено 24 предложения по улучшению процессов. 628 сотрудников обучено основам бережливых технологий. Среди других значимых достижений - получение званий образцовых учреждений регионального уровня тремя крупными муниципальными предприятиями - это МУП "ЖЭУ-10", АО "Транспортная компания", МКП "Завод строительных материалов имени М.А. Федотова".

- В этом году муниципалитет продолжит внедрять принципы бережливого производства. Одна из задач - повысить качество оказания гражданам муниципальных услуг. И в этом направлении наблюдается положительная динамика - по итогам прошлого года 77 процентов таких заявлений на оказание муниципальных услуг подано южносахалинцами именно в электронной форме, - сказал Вячеслав Кожухов.

Еще 12 муниципальных услуг в течение прошлого года переведены в электронный вид. Работа продолжалась и в части создания интерактивных информационных карт, а также цифрового двойника города. Отметим, в этом году планируется реализовать как минимум 35 проектов по бережливым технологиям, продолжить работу в рамках цифровой трансформации Южно-Сахалинска. Актуальная информация отражается в телеграм-канале "Цифровой Южно-Сахалинск".

Также обозначены приоритеты и по другим направлениям работы, которые курирует управляющий делами администрации города. Одна из ключевых задач касается развития межрегиональных и международных связей. За эту работу в администрации города отвечает Отдел международных и межрегиональных связей - специалисты обеспечивают сотрудничество городского округа с зарубежными городами, регионами и муниципальными образованиями нашей страны. Основные направления сотрудничества: промышленность и торговля, образование и социальная сфера, культура и искусство; спорт и туризм, общественные связи, взаимные обмены, обмен опытом городов по вопросам местного значения.

Напомним, прошлый год был ознаменован рядом значимых для областной столицы событий.

Так, в сентябре в областном центре был организован визит официальной делегации Благовещенска, в ходе которого между столицами двух дальневосточных регионов было подписано "Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии".

А уже 17 ноября подписан "Протокол намерений об установлении дружбы и сотрудничества между городами Благовещенск, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск (РФ) и городами Хэйхэ, Чжухай (КНР)".

7 декабря подписано "Соглашение об установлении побратимских связей между Южно-Сахалинском и городом Гродно, республики Беларусь.

В 2023 году работа отдела международных и межрегиональных связей направлена на развитие установленных дипломатических отношений, поиск возможных форм сотрудничества. В том числе это обмен опытом в экономической и бизнес-сферах, участие в совместных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, городских праздниках.

Ведется работа по установлению сотрудничества с Ленинским районом города Минска (Республика Беларусь). Рассматривается возможность подписания Соглашения о побратимских связях.

В марте для участия в международном лыжном марафоне приглашены представители ряда российских и зарубежных городов - планируется, что Южно-Сахалинск посетят спортсмены из Гродно, Минска, Ялты, Нижнего Новгорода, Магадана, Хабаровска, Благовещенска, Владивостока. В сентябре представители этих городов будут приглашены на празднование Дня города Южно-Сахалинска. Также среди событий 2023 года - 20-летие побратимских связей с городом Ансан республики Корея.