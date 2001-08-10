На берегу Анивского залива этим летом откроют туристические домики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новый гостиничный комплекс с возможностью отдыха на природе войдут 4 панорамных дома. Их оборудуют всем необходимым для комфортного проживания, в том числе – теплым полом, кофемашинами, двуспальными кроватями и банными чанами. Отдыхать здесь смогут жители и гости региона. Туристические домики возводят в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В комплекс «Сахалиночка» войдут полностью благоустроенные дома с коммуникацией. Для круглогодичного комфорта в них предусмотрели систему теплого пола и электрический камин, кухонную зону и санузел. При этом два домика оборудуют с учетом потребностей маломобильных постояльцев.

Домики будут иметь схожие параметры. Так, на первом этаже разместят диван, а на втором – большую двуспальную кровать. Поэтому там с комфортом сможет разместиться семья с детьми. Главной изюминкой барнхауса станет горячий банный чан, которым туристы смогут воспользоваться в любое время года. Кроме того, в каждом доме установят кофемашину.

– Уже выполнены монтажные работы четырех домов с витражным остеклением. Сейчас мы приступили к обустройству фасадов и кровель. Далее будет произведена внутренняя отделка помещений. Работы планируем закончить к лету этого года. Но уже сейчас люди интересуются нашим комплексом. Уверена, что отдыхать здесь будет комфортно как сахалинцам, так и гостям острова, – прокомментировала предприниматель Мария Андрейченко.

В будущем на территории комплекса должны появиться беседки и детские зоны. Планируется установка уличного кинотеатра для просмотра фильмов под открытым небом.

Обустройство глэмпинга на берегу Анивского залива ведется с участием федеральных средств. Предприниматели получили помощь в размере 7,8 миллиона рублей.

– Грантовая поддержка позволила реализовать ряд проектов не только на Сахалине, но и на Курильских островах, где на данный момент ощущается дефицит средств размещения. Я думаю, что подобный формат будет набирать популярность у нас в регионе. Это более доступный вид отдыха в сравнении с базами и гостевыми домами. Также это прекрасный вариант именно для спокойного семейного отдыха наедине с природой, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

В 2022 году Сахалинская область впервые получила федеральную субсидию на развитие туризма, в рамках которой на островах реализуется 9 проектов. Первых туристов островные глэмпинги ждут в июне 2023 года.