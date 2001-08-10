Южно-сахалинские работодатели могут получить финансовую поддержку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Агентство по труду и занятости населения Сахалинской области информирует работодателей города о проведении отбора для включения в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов в 2024 году и плановом периоде 2025-2026 годах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках программы предусмотрена финансовая поддержка работодателям при привлечении квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации на рабочие места, которые не могут быть заполнены местными трудовыми ресурсами. Размер финансирования составляет 1 млн рублей на одного работника.
Так, в процедурах отбора могут участвовать юридические лица (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории региона.
Для этого в агентство по труду и занятости населения Сахалинской области (ул. Дзержинского, 23, каб. 330) или на электронную почту: [email protected] необходимо с 1 по 28 февраля подать заявление, а также заверенные копии бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и расчета по страховым взносам (форма КНД 1151111) за 3 года или за 2 года и 9 месяцев, предшествующих году подачи заявления, с отметкой об их принятии налоговым органов.
Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия в региональной программе можно получить в агентстве по труду и занятости населения Сахалинской области по тел.: 8 (4242) 67-25-43, 43-02-34.
Порядок и критерии отбора работодателей, подлежащих включению в ведомственную целевую программу "Повышение мобильности трудовых ресурсов", утверждены постановлением Правительства Сахалинской области от 28.08.2018 № 424.
Отбор проведут до 30 марта.
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