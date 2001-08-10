Квитанции на оплату взносов на капремонт в Сахалинской области будет приходить по-новому графику

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области скорректирован порядок выставления квитанций на оплату взносов на капитальный ремонт. С 1 января 2023 года платежные документы будут приходить до 12 числа месяца, следующего за расчетным. Это связано с изменением порядка предоставления компенсации по уплате взносов на капремонт для собственников, относящихся к льготным категориям граждан. Процедуру упростили по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Как рассказал руководитель регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Игорь Бондарев, специалистам абонентского отдела регионального оператора предстоит ежемесячно актуализировать сведения с базой данных министерства социальной защиты Сахалинской области.

- Сахалинцы и курильчане получат квитанцию за январь до 12 февраля, за февраль до 12 марта. По такому же графику работают и ресурсоснабжающие организации. При этом, в соответствие с ЖК РФ уже первого числа месяца, следующего за расчетным, электронная квитанция появится в личном кабинете "ГИС ЖКХ" и будет доступна для оплаты. Также с этой даты возможна оплата взноса на капремонт через платежных агентов (Сбербанк, Почта РФ), - подчеркнул Игорь Бондарев.

Квитанции будут приходить всем собственникам. В них будут указаны начисления по взносам и размер льготы, если собственнику она предоставляется.

Для корректного отображения в квитанции оплаченных взносов, Фонд рекомендует вносить плату до 25 числа месяца, в котором она доставлена. Ранее квитанции выставлялись месяц в месяц: в январе за январь, в феврале за февраль.

Напомним, что с января 2023 года по льготной категории собственников помещений в многоквартирных домах, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт будет напрямую перечисляться региональному оператору. Таким образом, собственники помещений отдельных льготных категорий освобождаются от уплаты текущих начислений по взносам. Речь идет о гражданах старше 70 лет. Остальным льготным категориям граждан начисления будут производиться за минусом размера компенсации.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется гражданам старше 70 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, детям войны, а также семьям, имеющим детей-инвалидов при условии, что указанные граждане являются собственниками жилых помещений.