Врачи призывают южносахалинцев обязательно пройти диспансеризацию
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 18 лет бесплатное обследование рекомендовано проходить каждые три года. Если ваш возраст делится на три (вам 18, 21, 24, 27, 30, 33, 35 или 39 лет), значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет диспансеризация становится ежегодной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Диспансеризация - это возможность вовремя узнать о состоянии своего здоровья. В комплекс мероприятий входит профилактический медицинский осмотр, консультации, дополнительные методы обследований: анализ крови, измерение внутриглазного давления, определение уровня холестерина, глюкозы и др. Объем исследований зависит от возраста пациента и имеющихся у него патологий. При необходимости пациента направят к узкому специалисту.
Врачи подчеркивают, что многие хронические заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Вместе с тем, сердечно-сосудистые патологии, патологии органов дыхания, сахарный диабет, злокачественные новообразования - основная причина инвалидности и преждевременной смертности населения. Для наиболее эффективного лечения и недопущения осложнений в течении болезни факторы риска или заболевание лучше обнаружить на ранних стадиях. С целью своевременной организации профилактических и лечебных мероприятий и проводится диспансеризация.
Для ее прохождения необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Для удобства населения в Южно-Сахалинске пройти обследование можно организованно, со своим трудовым коллективом. Для этого необходимо подать заявку в департамент социальной политики по телефону 312-710 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
Ознакомиться с подробной памяткой о диспансеризации можно на сайте городской администрации - https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1324.
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