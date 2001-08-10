Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре прошла акция по передаче теплых вещей военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Посылки с флисовыми балаклавами подготовили южно-сахалинские швейные ателье, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также в рамках проекта "Сопричастность" к доброй акции присоединился Сахалинский театр кукол - в учреждении культуры действует цех по пошиву одежды. В ближайшее время элементы экипировки также передаст коллектив Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова.

Координатором благотворительной акции выступили представители Южно-Сахалинского отделения общественной организации "Союз женщин России" совместно с исполнительным комитетом партии "Единая Россия" и движением "Серебряные волонтеры".

Как отметила председатель отделения Елена Столярова, в 2022 году организация провела в городе 13 различных акций по сбору одежды, медикаментов, продуктов для бойцов СВО. Большой отклик также вызвала идея общественников подготовить для военнослужащих посылки с балаклавами. Организационную поддержку акции оказала администрация города - специалисты помогли связаться с предпринимателями, которые специализируются на швейном производстве.

- Благодарю горожан, которые откликнулись. В проект "Сопричастность", инициированный губернатором Валерием Лимаренко, включается все больше неравнодушных горожан. Связанная своими руками теплая вещь, сладкие подарки - греют душу наших солдат. И, конечно, это вклад каждого в нашу общую победу, - сказала Елена Столярова.

Одна из участниц акции Тамара Баранова, возглавляющая ателье "Стиль и К" также присоединилось к доброму делу - организация предоставила пряжу, которую южно-сахалинские волонтеры используют для изготовления вязаных изделий.

- Много людей, которые хотят поддержать военнослужащих. Мы тоже не могли остаться равнодушными. Ранее собирали посылки для ребят с теплыми шапками, носками, а сегодня решили помочь нитками нашим рукодельницам, - отметила Тамара Афанасьевна.

Добавим, в областном центре продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Они открыты в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по адресам: ул. Дзержинского, 40/1 и ул. Дзержинского, 23 (каб. 325). Также действует пункт по адресу: ул. Больничная, 34.

Список необходимых вещей размещен в телеграм-канале местного отделения партии "Единая Россия". Подробную информацию также можно получить по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 ежедневно с 9.00 до.19.00.