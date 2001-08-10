Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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Сахалинским рыбакам напоминают, что лед в заливе Мордвинова - дрейфующий и просят на него не выходить
14:14, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским рыбакам напоминают, что лед в заливе Мордвинова - дрейфующий и просят на него не выходить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 21 января у побережья залива Мордвинова от села Лесного до мыса Свободный - дрейфующий лед. Выходить на него крайне опасно, рассказали ТИА "Острова" в. администрации Южно-Сахалинска

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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