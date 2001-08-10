МТС первой из операторов обеспечила связью более 1000 дачных участков в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов первой из операторов связи обеспечила более 30 садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в Южно-Сахалинске.

Голосовая связь и мобильный интернет впервые стали доступны для более 1000 дачных участков – в СНТ «Флора», «Изыскатель», «Молдаванка», «Южанка», «Журавленок», «Солодок», «Утес», «Березка-1», «Весточка», «Наука», «Ручеек», «Ивушка» и в других.

«СНТ в Южно-Сахалинске давно стали частью города. Многие живут тут круглогодично и связь здесь просто каждодневная необходимость. Благодаря установленному телеком оборудованию владельцы дачных участков смогут беспрепятственно связываться со своими родными, вызывать экстренные службы, читать новости и книги в онлайн-библиотеках, общаться по видеосвязи», – рассказала директор МТС в Сахалинской области, Ольга Воронкина.

Мобильный интернет и голосовая связь также стала доступна на участке Лиственничное – Весточка (7,5 км.) автомобильной дороги Южно-Сахалинск – Охотское. По ней горожане добираются до своих дачных участков и в места рекреации, рыбалки: мыс Свободный, Теплые озера, мыс Великан, озеро Изменчивое, озеро Тунайча.