Городскую ель в Южно-Сахалинске начнут убирать с понедельника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начиная с 23 января в течение нескольких дней 22-метровое новогоднее дерево будет разобрано, упаковано и убрано в ангар, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С наступлением тепла елку достанут, просушат и окончательно отправят на длительное хранение до декабря. Световое оборудование демонтируют, проверят на наличие повреждений и также уберут до следующей зимы.

Напомним, эта искусственная ель украшает главную площадь Южно-Сахалинска с 2019 года. Специалисты отмечают хорошее состояние и сохранность дерева.