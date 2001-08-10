Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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10:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Городскую ель в Южно-Сахалинске начнут убирать с понедельника

Городскую ель в Южно-Сахалинске начнут убирать с понедельника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Начиная с 23 января в течение нескольких дней 22-метровое новогоднее дерево будет разобрано, упаковано и убрано в ангар, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С наступлением тепла елку достанут, просушат и окончательно отправят на длительное хранение до декабря. Световое оборудование демонтируют, проверят на наличие повреждений и также уберут до следующей зимы.

Напомним, эта искусственная ель украшает главную площадь Южно-Сахалинска с 2019 года. Специалисты отмечают хорошее состояние и сохранность дерева.

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