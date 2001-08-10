Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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17:24, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев просят убрать личный транспорт с участка на улице Курильской

Южносахалинцев просят убрать личный транспорт с участка на улице Курильской

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 9.00 пятницы, 20 января, специалисты МКП "Завод строительных материалов им. Федотова" будут вести расчистку и вывоз снега на ул. Курильской от пр. Мира до ул. Комсомольской. Ориентировочно, работы продлятся до 17.00, рассказали ТИА "Острова" в городскойц администрации.

Автомобилистов просят убрать и не парковать личный транспорт вдоль проезжей части на этом участке, чтобы не препятствовать работе дорожных служб. Также жителей просят не парковать личные автомобили возле детского сада «Кораблик» (ул. Хабаровская, 12).

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