Аномальные морозы на Сахалине задержатся минимум до 21 января

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 января 2023 года в Охинском, Ногликском, Тымовском, Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Поронайском и Макаровском районах Сахалина установилась аномально холодная температура воздуха ниже средних многолетних значений на 7 градусов и более. Аномально холодная температура сохранится в течение ближайших трех дней (до 21.01.2023 г. включительно), рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.