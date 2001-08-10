Активистка СахГУ будет представлять студенчество в Госдуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Студентка 3 курса по направлению «История и обществознание» Анна Цепкало стала членом молодёжного парламента при Государственной думе Российской Федерации. Этот консультативно-совещательный орган с правом законодательной инициативы расположен в Москве, в его состав входят парламентарии со всей страны, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
Анна – активистка студенческого самоуправления, руководитель поискового отряда СахГУ «Дальневосточный рубеж». В конце прошлого года она вошла в число трёх человек, которые представляют в молодёжном парламенте островной регион. В текущем созыве около 270 парламентариев, это представители молодёжных парламентов регионов, органов студенческого самоуправления, депутаты муниципальных органов власти.
< em>– Когда происходил очередной набор в молодёжный парламент от среды студенчества, я подала заявку с описанием всех своих регалий достижений, прошла отбор, и в начале декабря меня утвердили, – рассказала активистка. – Пока что мы собирались только в дистанционном формате, потому что людей со всей страны собрать в одном месте очень сложно. Ближайшая очная встреча запланирована на март-апрель, где я приму участие.
Работу по разным направлениям в молодёжном парламенте, как и во «взрослом», ведут профильные комиссии. Анна вошла в состав комиссий по образованию, науке и культуре и в комиссию по региональной политике, проблемам Арктики и Дальнего востока.
Любой парламентарий может предложить свою инициативу, которая вносится на обсуждение на заседаниях совещательного органа. Если предложение признано стоящим, то после доработки оно уходит в дальнейшую реализацию. В том числе молодёжь может предлагать проекты законов, которые после утверждения в молодёжном парламенте пойдут на рассмотрение в Государственную думу.
Как рассказала Анна, по инициативе одного из парламентариев сейчас запущена фотовыставка «Молодые учёные – будущее России». Она решила, что было бы неплохо реализовать похожий проект и в нашем регионе на базе СахГУ: познакомить студентов с выдающимися молодыми учёными со всей страны, в том числе из нашей области, показать студенческой молодёжи, что путь в науку близок и доступен, на примере выходцев из нашего университета.
- Уникальность парламентской работы в том, что вот я, обычный студент Сахалинского государственного университета, могу придумать что-то клёвое, и это распространяется на всю страну, - считает девушка. – И так как я представляю в первую очередь интересы студентов, с которыми я учусь бок о бок, то каждый со своими мыслями и идеями может мне написать Телеграм (@TsepkaloA). Понятное дело, что не все вопросы дойдут до парламента, но если я могу помочь чем-то в стенах университета, то буду рада это сделать.
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