В Южно-Сахалинске открыт памятник Владимиру Высоцкому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Монумент расположен в сквере у Дома культуры «Родина». Это место для установки памятника путем общественного голосования выбрали жители Южно-Сахалинска. Торжественная церемония открытия проходила под музыку из репертуара известного советского барда, рассказали ТИА "Острова" в городско администрации.

Ведущий мероприятия напомнил гостям, что 25 января отмечается 85-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Интерес к его творческому наследию не ослабевает - песни, киноработы, поэтические произведения Владимира Семёновича знакомы практически каждому.

В областном центре проходят литературные и музыкальные встречи, выставки, посвященные творчеству и жизненному пути поэта.

- Сегодня - знаменательное событие. И так получилось, что открытие памятника мы приурочили к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Благодарю всех, кто причастен к этой идее и, конечно же, автора скульптуры - заслуженного художника России, почетного гражданина Сахалинской области Владимира Чеботарева. Активное участие в решении установить памятник Владимиру Высоцкому в областном центре принимали наши горожане. Именно они определили место, где разместили скульптурную композицию, - отметила вице-мэр Елена Федорова.

Владимир Чеботарев рассказал о создании монумента и поблагодарил администрацию и мэра города Сергея Надсадина за поддержку в реализации его идеи.

Директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова отметила, что сегодня в областной столице значительное внимание уделяется созданию и развитию комфортной городской среды. Сквер, который украсила скульптура Владимира Высоцкого, возле дома культуры «Родина», безусловно, станет центром притяжения для жителей соседних микрорайонов, гостей областного центра.

- Такое событие мы ждали очень давно - это наша история, наша культура, мы все знаем фильмы, в которых снимался Владимир Высоцкий. Это - классика, которую люди всех поколений смотрят с удовольствием. Скульптурная композиция - это еще одна форма выражения признания его личности и возможность сохранить и передать его творческое наследие современному поколению, - прокомментировала и.о. председателя Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова.

Гости праздника после открытия могли посмотреть тематическую инсталляцию, посвященную памяти Владимира Высоцкого, которую подготовили в холле Дома культуры «Родина».

А в день 85-летия поэта, 25 января, в 18:30 в зрительном зале здесь же пройдет концерт, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.