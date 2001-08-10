В Южно-Сахалинске открылся второй Центр обслуживания абонентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Росводоканал Сахалин" открыл второй центр обслуживания абонентов. Новый фронт-офис находится в центре города (пр. Победы, 39), при выборе места расположения были учтены возможность парковки и наличие остановок общественного транспорта. Прием жителей ведут семь специалистов компании, рассказали ТИА "Острова" в РВК-Сахалин.

«Наступивший год для горожан принес много изменений в сфере ЖКХ. Прекрасно, что оператор водоснабжения и водоотведения в Южно-Сахалинске выстраивает диалог с абонентами и готов отвечать на все возникающие вопросы», - отметил заместитель директора департамента городского хозяйства островной столицы Игорь Попов, присутствовавший на открытии клиентского офиса.

Ранее для решения вопросов, требующих личного присутствия, абоненты посещали офис компании по адресу ул. Крюкова, 38. Это приводило к большой скученности и очередям. С введением нового Центра потоки абонентов будут разделены. В офисе на ул. Крюкова, 38 продолжат обслуживание юрлиц, а также горожан по вопросам приемки, повторной опломбировки приборов учета и снятия контрольных показаний.

Центр обслуживания абонентов на проспекте Победы будет работать по принципу «единого окна», принимая частных лиц по вопросам оплаты, передачи показаний приборов учета, оформления справок и консультирования. Кроме того, с учетом изменений порядка передачи показаний приборов учета с января 2023 года, абонентам, которые по каким-либо причинам не смогли самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании, специалисты окажут помощь в регистрации и ответят на вопросы.

«Одновременно с обновлением имеющихся и строительством новых сетей, мы стремимся улучшать качество обслуживания абонентов, внедряя новые сервисы и создавая для жителей комфортные условия взаимодействия с предприятием. Новый Центр станет ключевым каналом коммуникаций и площадкой, где горожане смогут получить консультации и подать заявку на необходимые услуги», - рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Евгений Токарев.

Новый клиентский офис работает с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00 часов, в пятницу абонентов принимают с 8.30 до 15.30 часов (перерыв с 13:00 до 14:00 часов). Кроме того, в Центре работают многоканальные телефоны: 8 (4242) 511-217, 8 (4242) 511-218.