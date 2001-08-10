Дорожные службы Южно-Сахалинска проверяют качество очистки дворов ото льда и снега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 19 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 37 человек и 90 единиц техники. За сутки на северный и южный полигоны вывезено порядка 7700 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В дневное время на работах задействованы 125 спецмашин и 129 человек. Особое внимание сегодня дорожники уделят противогололедной обработке. Контроль за качеством расчистки УДС выполняют специалисты отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать сведения о неудовлетворительном состоянии городских дорог: звонки принимают в диспетчерской департамента по телефону 300-475.

Мониторинг зимнего содержания дворовых территорий ведут сотрудники отдела муниципального жилищного контроля. Сегодня специалисты проверят дворы, расположенные по ул. Комсомольской, в районе «Эдэма», а также пройдут адресно по обращениям жителей. Напомним, сообщать о фактах некачественной расчистки придомовых территорий, входных групп можно на горячую линию ГЖИ по телефону 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля в рабочее время по телефону 300-785 (доб. 1-5) и в официальные аккаунты администрации Южно-Сахалинска.

Утром на городские маршруты вышли 188 автобусов. Отслеживать движение пассажирского транспорта онлайн можно на сайте. О нарушениях в движении автобусов на маршрутах нужно сообщать по телефону единого оператора: 55-65-15.