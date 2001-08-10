В 2023 году в Южно-Сахалинске планируется подключить к газоснабжению порядка 1000 новых абонентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новом году в городском округе продолжится работа по газификации частных домовладений. На 1 января 2023 года в областном центре к газу подключены 10 000 адресов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
В рамках газификации Сахалинской области в этом году запланировано окончание строительства шести объектов газораспределительных сетей. Работы осуществляет ПАО "Газпром". Их завершение позволит подключить порядка 755 абонентов в западной части города (Владимировка), южнее планировочного района Лиственничное, в 17-ом микрорайоне, а также на ул. Советской в планировочном районе Ново-Александровске.
Как отмечает начальник отдела газификации и энергоэффективности Александр Комлев, в муниципалитете действуют два механизма компенсационных выплат для жителей городского округа. После завершения строительно-монтажных работ газового оборудования в границах земельного участка собственник может направить документы в департамент городского хозяйства и получить возмещение затрат. Либо заключить трехсторонний договор на оказание услуги с подрядной организацией. В этом случае выплата будет осуществляться напрямую подрядчику.
Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. рублей. Дополнительные меры поддержки в размере 50 тыс. рублей на приобретение необходимого оборудования могут получить отдельные категории граждан: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и семьи с детьми-инвалидами.
Благодаря программе догазификации, а также мерам поддержки, которые оказывает администрация муниципалитета совместно с правительством области в 2022 году к газу в Южно-Сахалинске были подключены 962 абонента.
Газификация городского округа - одно из приоритетных направлений работы муниципалитета и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта "Единая Россия" "Зеленая экономика".
Напомним, для вступления в программу догазификации с заявкой на технологическое присоединение можно обратиться в офисы "Газпром газораспределение" на пр. Победы, 39. Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота - с 09.00 до 13.00, воскресенье - выходной). Кроме того, заявку можно подать удаленно на сайте единого оператора газификации РФ: https://connectgas.ru/.
Получить консультацию также можно в департаменте городского хозяйства администрации города (пр. Мира 64А) или по телефону: 300-584 (доб.1,4,6,7).
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