Почти 600 единиц техники и оборудования пополнили парк островных аграриев в 2022 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На субсидии для приобретения 573 единиц сельскохозяйственной техники из бюджета Сахалинской области направили 205 миллионов рублей. Это позволило увеличить объемы продукции, выпускаемой на территории островного региона и укрепить его продовольственную безопасность, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Так, в сфере растениеводства островным товаропроизводителям просубсидировано приобретение 398 единиц на сумму 123,2 млн. рублей, в том числе 17 тракторов, 20 единиц техники для производства кормов, 17 единиц почвообрабатывающей техники, а также 319 единиц техники и оборудования для использования в круглогодичных теплицах.
Сахалинским животноводам возмещены затраты на сумму 81,5 млн. рублей за приобретение 175 единиц техники и оборудования, в том числе 105 транспондеров, которые используются для «цифровизации» молочных ферм в передовых хозяйствах региона.
Всего субсидия на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства выплачена 58 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе 45 фермерским хозяйствам. Помощь со стороны государства позволила повысить коэффициент обновления спецтехники и оборудования в хозяйствах на 5,5 процента от запланированного ранее.
– Размер субсидии составляет от 30 до 70 процентов от стоимости техники. Кроме того, с 1 января 2023 года сельхозтоваропроизводителям субсидируется 50 процентов затрат на приобретение техники и оборудования, изготовленных не только на территории Российской Федерации, но и Республики Беларусь, с учетом доставки до региона. Поддержка предоставляется не просто так, мы видим большие результаты этой работы. Наши сельхозтоваропроизводители из года в год увеличивают объемы продукции за счет своевременного проведения модернизации производства и применения современных технологий, – отметила министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко.
В регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко сформирована устойчивая система поддержки агропромышленного комплекса. Помощь оказывается по более чем 40 направлениям – в приобретении специализированной техники, строительстве и реконструкции помещений, создании условий для привлечения в отрасль молодых специалистов.
В этом году на развитие и поддержку агропромышленного комплекса в Сахалинской области предусмотрено около 2 млрд. рублей, из них на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства 35 млн. рублей. Для островных хозяйств планируется приобрести более 70 единиц техники и оборудования.
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