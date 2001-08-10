Сахалинских рыбаков убедительно просят не выходить на дрейфующий лед в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 января в заливе Мордвинова от с. Лесное до м. Свободный очень сплоченный дрейфующий лёд, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд крайне опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.