Тихоокеанское
информационное агентство
18 Января 2023
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14:36, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинских рыбаков убедительно просят не выходить на дрейфующий лед в заливе Мордвинова

Сахалинских рыбаков убедительно просят не выходить на дрейфующий лед в заливе Мордвинова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 января в заливе Мордвинова от с. Лесное до м. Свободный очень сплоченный дрейфующий лёд, сообщает Сахалинское управление Росгидромета. Выходить на лёд крайне опасно.

Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких.

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