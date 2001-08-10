Сахалинцы с ограниченными возможностями здоровья сплели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча "Цените свои уроки" с участниками группы сахалинской патронажной службы "Родные люди" прошла 17 января в областной универсальной научной библиотеке и была направлена на развитие коммуникативных навыков и формирование групповой сплоченности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Специалист СахОУНБ Анастасия Олейникова для знакомства с участниками встречи подготовила специальные упражнения на создание доверительной и дружественной обстановки. Особый интерес вызвала игра "Клубочек". Участникам было предложено, обматывая нитку вокруг пальца, рассказать о себе, а затем передать клубок другому участнику. В конце упражнения получилась фигура, связывающая всех участников игры.

В дальнейшем специалисты СахОУНБ планируют проводить мероприятия для подопечных патронажной службы на регулярной основе.