В 2022 году в Южно-Сахалинске установили более 300 электрозаправочных станций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска при поддержке правительства Сахалинской области ведет работу по развитию инфраструктуры для электротранспорта. В прошлом году на территории муниципалитета было установлено 320 электрозаправочных станций. В текущем году работа в этом направлении будет продолжена, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Электрозаправочные станции чаще всего размещают в местах массового притяжения людей: вблизи торговых центров, общественных пространств, социальных объектов. Также значительное количество пунктов зарядки электромобилей появилось во дворах многоквартирных домов областного центра. Кроме того, электрозаправки были обустроены в планировочных районах муниципалитета. Зарядные станции установлены в Ново-Александровске, Дальнем и Луговом.

Электротранспорт пользуется все большей популярностью среди южносахалинцев. Главные преимущества электрокаров - экологичность и экономичность. На конец 2022 года в Сахалинской области зарегистрированы 573 электромобиля.

Добавим, развитие сети электрозаправочных станций в муниципалитете поддержано мэром Сергеем Надсадиным, региональным куратором партийного проекта "Зеленая экономика".

Сеть заправочных станций городского округа отражена на официальном сайте министерства энергетики Сахалинской области. Каждый пункт сопровождается информацией о мощности зарядного устройства, количества портов и др. Отметим, карта периодически пополняется новыми точками.

Также расположение станций зарядки электромобилей можно узнать на онлайн-сервисах 2ГИС и Яндекс Карты, с помощью мобильных приложений "ЭЗС РусГидро", "TOUCH".