Более тысячи тонн наваги выловили в Сахалинской области с начала путины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основной промысел ведется в заливе Терпения и в районе северо-западного Сахалина. Свежемороженая навага продается во всех районах области, в том числе в селах. Приобрести навагу можно по ценам ниже рыночных - от 55 до 100 рублей за килограмм, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительтсве.

В порт Поронайска рыбаки приходят с первыми крупными уловами. Навагу с сейнеров отгружают на ледовые площадки под открытым небом. С учетом текущей температурной обстановки рыба замерзает в считанные часы в естественных условиях, без затрат на электроэнергию. Чтобы процесс происходил равномерно, навагу ворошат специальными граблями, отсюда и народное название рыбы - "ворошёнка".

Замороженную навагу фасуют в мешки и развозят в магазины по районам области. Реализация идет напрямую от рыбопромышленников. Благодаря проекту, который реализуется в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, приобрести навагу сейчас можно по цене ниже рыночной. Например, в Макаровском районе - от 55 рублей, до 100 рублей за килограмм в Анивском, Долинском и Корсаковском районах.

- Навага на острове входит в список социально значимой продукции. Только за последнюю неделю жителям области реализовано более 40 тонн свежемороженной наваги, а всего с начала января - более 42 тонн. Свежемороженая рыба сейчас продается в 17 районах. В Северо-Курильске же рыбопромышленники традиционно не продают, а раздают свежую разнорыбицу жителям и при наличии вылова свежая навага также будет поставлена населению. А в Корсаковском районе свежие уловы наваги, например, бесплатно передали ветеранам, - рассказал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

Навага - один из любимых видов рыб островитян. Зимой она - фаворит в меню каждого жителя региона. Ее сушат, варят, тушат, обжаривают в сухарях, маринуют и даже едят в сыром виде. В рыбе содержится много полезных веществ и легко усваиваемый организмом белок.

- Обожаю навагу. Всю жизнь живу на Сахалине, и в это время уже, конечно, есть и корюшка. Но почему-то отдаю предпочтение именно наваге. У меня к сожалению, нет возможности часто выезжать на рыбалку, поэтому отлично, что есть проект, позволяющий без труда приобрести рыбу в торговых точках. Тем более по доступной цене, - поделился житель Южно-Сахалинска Иван.

Спрос на сахалинскую навагу всегда высок. Ежегодно островные предприятия поставляют любимую зимнюю рыбу как на внутренний рынок области, так и отправляют в другие регионы России, где данная рыба очень популярна.

Завершение специализированного промысла в регионе ожидается к концу января-началу февраля. Часть всей выловленной и замороженной на Сахалине рыбы традиционно останется на складах рыбопромышленников и после завершения промысла, чтобы обеспечить рынки и магазины области.