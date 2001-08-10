В первые две недели нового года на Сахалине появились два социальных магазина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новый статус получили магазины: "Социальный" в Холмске (ул. Советская, 77) и "Продукты-1" в селе Вал Ногликского района (ул. Чинкова, 16). В торговых точках установлена минимальная наценка - 10-15% - на 40 наименований продуктов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
В перечень входят хлеб, мясо, птица, мороженая рыба, яйцо, масло сливочное и подсолнечное, мука пшеничная, крупы, макаронные изделия, молочная продукция, колбасы, картофель, овощи. Покупатели могут легко найти социальные товары по ярким цветным ценникам.
- Цены демократичные. Есть продукция наших местных производителей. Теперь можно купить все в одном месте - молочку, яйца, что-нибудь к чаю. И расположение очень удобное - прям в центре города, я живу неподалеку. Хороший магазин, - поделилась покупательница социального магазина в Холмске Людмила Савушкина.
Сегодня в Сахалинской области действует 151 социальный магазин, они работают во всех районах островного региона. Около трети из них - в сельской местности. С начала реализации проекта количество социальных магазинов в островном регионе увеличилось в шесть раз.
- Мы внимательно следим за тем, чтобы в социальных магазинах был широкий ассортимент продовольствия. Когда я езжу в районы, обязательно посещаю такие торговые точки, общаюсь с людьми. Вижу, что популярность площадок, где реализуются товары с желтыми ценниками, растет, поэтому работу в этом направлении обязательно будем продолжать, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Создание условий для развития торговой сети социальной направленности - одно из приоритетных направлений деятельности региональных и местных властей. Предоставляемая государственная поддержка оказывает положительное влияние на расширение сети эконом-формата. К примеру, хозяйствующим субъектам, имеющим статус "социальный магазин", возмещается часть затрат по аренде помещения и коммунальных услуг. И меры поддержки планируется развивать. Кроме того, через сеть социальных магазинов предоставляется адресная продовольственная помощь малоимущим семьям.
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