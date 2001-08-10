В ряде домов Южно-Сахалинска 18 января отключат свет из-за замены трансформатора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Сахалинэнерго" проведет замену трансформатора на одной из подстанций в Южно-Сахалинске. Специалисты филиала «Распределительные сети» (ФРС) ПАО «Сахалинэнерго» продолжают мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".
Завтра, 18 января, энергетики проведут замену трансформатора на одной из подстанций в центре Южно-Сахалинска. В ходе осмотра установлено существенное увеличение нагрузки, вызванное ростом электропотребления. Это могло привести к повреждению оборудования и внеплановым отключениям электроэнергии.
В связи с невозможностью перевести нагрузку на другие схемы электроснабжения, в период проведения ремонта – 18 января с 9:30 до 16 часов – будут введены ограничения в подаче электроэнергии потребителям по адресам:
- ул. А. Буюклы, 87-а, 89-а;
- ул. Вокзальная, 67, 71-а, 71-б;
- ул. Институтская, 16, 18-б, 20, 20-б;
- ул. Ленина, 236-б, 242, 242-а, 244.
Необходимо отметить, что энергетики делают все возможное, чтобы при проведении работ на энергообъектах свести к минимуму количество времени для отключения линии.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
17:13 13 Января Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
17:01 13 Января В Южно-Сахалинске готовятся к конкурсу "Педагог года-2023"
16:32 13 Января Валерий Лимаренко продлил программу детского социального туризма на Сахалине и Курилах
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?