В ряде домов Южно-Сахалинска 18 января отключат свет из-за замены трансформатора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

"Сахалинэнерго" проведет замену трансформатора на одной из подстанций в Южно-Сахалинске. Специалисты филиала «Распределительные сети» (ФРС) ПАО «Сахалинэнерго» продолжают мероприятия, направленные на повышение надежности электроснабжения потребителей областного центра, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

Завтра, 18 января, энергетики проведут замену трансформатора на одной из подстанций в центре Южно-Сахалинска. В ходе осмотра установлено существенное увеличение нагрузки, вызванное ростом электропотребления. Это могло привести к повреждению оборудования и внеплановым отключениям электроэнергии.

В связи с невозможностью перевести нагрузку на другие схемы электроснабжения, в период проведения ремонта – 18 января с 9:30 до 16 часов – будут введены ограничения в подаче электроэнергии потребителям по адресам:

- ул. А. Буюклы, 87-а, 89-а;

- ул. Вокзальная, 67, 71-а, 71-б;

- ул. Институтская, 16, 18-б, 20, 20-б;

- ул. Ленина, 236-б, 242, 242-а, 244.

Необходимо отметить, что энергетики делают все возможное, чтобы при проведении работ на энергообъектах свести к минимуму количество времени для отключения линии.