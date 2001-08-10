Глава сахалинского правительства отправил шестилетнюю островитянку на Красную площадь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мечту Дарьи Малюшкиной из города Долинска в рамках Всероссийской акции "Ёлка желаний" исполнил председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Девочка растет в многодетной семье. Однажды с помощью родителей Дарья написала на сайт акции "Ёлка желаний" о своей мечте - увидеть Красную площадь. Возможность исполнить детское желание выпала Алексею Белику. В последний рабочий день прошлого года глава островного правительства вручил девочке сертификат на поездку в столицу, а также сладкие подарки для нее, для сестер и брата.

- Детские мечты обязательно должны сбываться. А в Новый год любой ребенок особенно сильно ждет сказочных событий. И если они происходят, в душе маленького человека на всю жизнь остается частичка тепла, которым он делится с окружающими, - сказал глава островного правительства.

Вместе с мамой Дарья провела в Москве три дня.

- Мне больше всего понравился памятник Петру Первому с кораблями. Как солдаты шагали около Вечного огня. Запомнилась Красная площадь. И еще бой курантов, - поделилась впечатлениями Дарья.

Программа пребывания в столице была очень насыщенной. Кроме Красной площади, девочка прогулялась по кварталу небоскребов Москва-Сити, побывала на представлении Большого Московского Цирка и в парке развлечений «Остров мечты», покаталась на катке, а также попробовала самое вкусное мороженое в ГУМе.

- По-моему, мы увидели все, что хотели. У Даши море впечатлений. Она в полном восторге от поездки. Хочется сказать большое спасибо главе правительства области за то, что моя дочь смогла посмотреть столицу. Надо верить в сказку и желание обязательно сбудется, потому что мир не без добрых людей, - сказала Мария Ивановна, мама девочки.

В островном регионе старт всероссийской акции «Ёлка желаний» дал губернатор Валерий Лимаренко. Он вручил экипировку для тренировок в бассейне, конструктор и умную аудиоколонку трем юным сахалинцам, а также передал радиоуправляемую машину четырехлетней жительнице Шахтерска Донецкой Народной Республики.

Акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и другие участники благотворительного проекта.