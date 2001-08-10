09:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Ежегодный конкурс "Учитель года" стартовал в Поронайске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие конкурса состоялось в стенах школы №7 Поронайска. Участников ежегодного конкурса учительского мастерства и таланта поприветствовала председатель Собрания Поронайского городского округа Виктория Кривошеева, которая пожелала всем успехов и плодотворной работы. С напутственными словами к педагогам обратилась директор Департамента образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа Наталья Анисова. Она отметила, что решением президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Что еще раз говорит о высоком статусе работников педагогического труда в нашем обществе.
В этом году конкурс пройдет по-новому. Педагогам предстоит пройти новые испытания: заочный тур "Медиавизитка", где конкурсанты продемонстрируют наиболее значимые аспекты профессиональной деятельности педагогов, педагогическую индивидуальность в контексте особенностей в контексте особенностей муниципального образования и образовательных организаций в которых они работают. Второе новое испытание - очный тур "Педагогический СТиЭМ" (совместное творчество и эффективные методики), в котором конкурсанты продемонстрируют профессиональное педагогическое мастерство, креативные идеи, неординарный подход в передаче педагогических технологий.
В этом году за звание «Учитель года» будут бороться:
- педагог-психолог школы №2 Поронайска Анастасия Глотова;
- педагог, воспитатель детского сада «Дружные ребята» Поронайска Дина Деева;
- педагог детского сада «Морячок» Поронайска Юлия Иванова;
- педагог-психолог детского сада Поронайска «Огонек» Александр Мельник;
- учитель английского языка школы №2 Марина Соколова.
Оценивать конкурсантов будет два состава жюри: большое и предметное.
В ходе мероприятия участники конкурса показали свои видео-визитки, и в креативной форме представили себя, свое жизненное и профессиональное кредо.
Имя победителя прозвучит 27 января на закрытие конкурса.
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