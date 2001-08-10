Сотни метров дорог Южно-Сахалинска уже отремонтированы методом литого асфальта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядные организации устраняют дефекты дорожного полотна, возникшие в зимний период, с помощью заполнения их литым асфальтом. В данный момент температурный режим не позволяет применять стандартный асфальтобетон, который используется при ремонте дорог. Поэтому для устранения локальных дефектов в осенний и весенний и зимний периоды используют асфальтобетонную смесь, так называемый литой асфальт, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Технология позволяет устранить локальные деформации дорог при температурах до -15 градусов при максимально прогретой литой смеси.

Из-за большого объема работы по ямочному ремонту улично-дорожной сети решено проводить в вечернее и ночное время для удобства горожан. Так, 12 января специалисты подрядной организации работали на виадуке в районе ул.Пуркаева.

За месяц с применением литой смеси уже отремонтировано около 190 кв. м. проезжей части по ул. Комсомольской, Пуркаева, Чехова.

Смесь применяется на дефектах до 1 кв. м. Асфальт вокруг ямы фрезеруется, продувается от пыли и мусора.

Литую асфальтобетонную смесь готовят в специальных смесительных установках. Для этого используют инертные материалы - битум, щебенку и минеральный порошок. Смесь перемешивается, нагревается до температуры 210-220 градусов по Цельсию. Ее выливают в яму, смесь аккуратно заполняет неровности. После распределения смеси ждут ее застывания в течение 6-7 часов.

- Максимально разогретый литой асфальт укладывается без уплотнения, поэтому работа особо не зависит от окружающей температуры. В процессе остывания материал затвердевает, создавая покрытие, стойкое к влаге, деформациям, высоким нагрузкам и другим воздействиям, - комментирует начальник отдела по содержанию автомобильных дорог управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко.

Работы ведутся подрядными организациями в рамках контрактов по содержанию дорог. Специалисты, которые задействованы в проведении ремонта литым асфальтом, будут продолжать мониторинг, выявляя участки, где требуется восстановление по такой технологии.

В ближайших планах дорожников - отремонтировать около 100 кв. м. полотна по центральным улицам Южно-Сахалинска, в том числе по ул. Горького, ул. Дзержинского, ул. Железнодорожной, ул.Карла Маркса, ул. Комсомольской, ул. Ленина, ул. Тихоокеанской, ул. Пуркаева, ул.Сахалинской, ул.Физкультурной, пр. Победы.

Отметим, что проведение текущего ремонта - временная мера по поддержанию дорог в безопасном состоянии до наступления среднесуточных плюсовых температур, когда начинаются основные дорожные работы.