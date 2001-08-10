Анивских работников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в актовом зале анивской ЦРБ было многолюдно. Мэр Светлана Швец и исполняющий обязанности председателя Собрания Алексей Плотников, а также Депутат сахалинской областной Думы Евгений Лотин пришли поздравить работников скорой медицинской помощи с их профессиональным праздником, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

- Вы приходите на помощь в самые трудные минуты, совершаете невозможное, берете на себя ответственность за жизнь и здоровье пациентов. А порой и сами подвергаетесь большому риску. Я говорю вам спасибо за ваш благородный и в тоже время такой нелёгкий труд. От всей души поздравляю всех вас и ваших близких с этим замечательным праздником, - обратилась к виновникам торжества Светлана Швец.

Немало слов благодарности прозвучало в адрес тех, кто отдал более 40 лет жизни этой профессии. За многолетний добросовестный труд, заслуги в сфере здравоохранения Почетной грамотой администрации и Собрания Анивского и ценным и подарком награждены фельдшеры скорой медицинской помощи Светлана Степановна Лазарева, Явтуховская Нина Васильевна, Матвеевская Ирина Валентиновна, Орлова Галина Павловна.

И.о. председателя Собрания депутатов Анивского городского округа Алексей Плотников пожелал анивским медикам получать больше добрых слов благодарности от пациентов и напомнил, что залогом их успешной работы является верность своей профессии и самоотверженный труд во имя здоровья людей. По окончанию торжественной части коллектив медиков обратился к гостям с насущными вопросами. Речь шла о программах господдержки, действующих на территории Анивского городского округа, Дорожной инфраструктуры, благоустройства. Светлана Швец, Алексей Плотников и Евгений Лотин ответили на обращения медработников и взяли на контроль часть вопросов.