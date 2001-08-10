Парковка для личного транспорта гостей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

XII фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» стартует уже завтра. 3 и 4 июля на территории дронопорта «Пушистый» жителей и гостей Сахалинской области ждут два дня авиации, спорта и драйва от культовых российских и сахалинских музыкальных коллективов под открытым небом.

Организованная парковка на 3000 мест находится в двух километрах от места проведения фестиваля по дороге, ведущей в посёлок Озёрское. На протяжении всей трассы будут выставлены обозначения и знаки, указывающие на проезд до парковки.

Волонтёры и стюарды помогут каждому гостю припарковать свой автомобиль и укажут на место стоянки автобусов, которые будут курсировать от парковки до входной группы фестиваля каждые 4 – 6 минут. Таким же образом будет выстроен маршрут и в обратную сторону.

Дорога до дронопорта «Пушистый» будет перекрыта для личного авто. Проезд по ней будет доступен только для спецтранспорта во избежание пробок и заторов.