Парковка для личного транспорта гостей "Крыльев Сахалина" расположена в 2 км от "Пушистого"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XII фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина» стартует уже завтра. 3 и 4 июля на территории дронопорта «Пушистый» жителей и гостей Сахалинской области ждут два дня авиации, спорта и драйва от культовых российских и сахалинских музыкальных коллективов под открытым небом.
Организованная парковка на 3000 мест находится в двух километрах от места проведения фестиваля по дороге, ведущей в посёлок Озёрское. На протяжении всей трассы будут выставлены обозначения и знаки, указывающие на проезд до парковки.
Волонтёры и стюарды помогут каждому гостю припарковать свой автомобиль и укажут на место стоянки автобусов, которые будут курсировать от парковки до входной группы фестиваля каждые 4 – 6 минут. Таким же образом будет выстроен маршрут и в обратную сторону.
Дорога до дронопорта «Пушистый» будет перекрыта для личного авто. Проезд по ней будет доступен только для спецтранспорта во избежание пробок и заторов.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:20 26 Июня В заливе Анива задержаны браконьеры с гребешком на 3 миллиона рублей
14:30 26 Июня За неделю росгвардейцы Сахалинской области более 80 раз выезжали по сигналу «Тревога»
15:19 25 Июня Сахалинка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, а он обокрал ее
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
12:36 23 Июня Сахалинцы и курильчане выбрали территории для благоустройства в 2026 году
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 11:09 Сегодня Кадровый центр Сахалина трудоустроил более 6,3 тысячи человек за первое полугодие
- 11:22 Вчера Шаттловые автобусы до дронопорта "Пушистый" изменят маршрут из-за ремонта дороги
- 10:47 29 Июня На Сахалине прошел вечер юмористических монологов о книгах
- 16:29 26 Июня Библиотекари Сахалинп вышли на улицы с акцией против наркотиков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?