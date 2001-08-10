Крупнейшая акварельная выставка откроется в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске готовятся к открытию масштабной выставки акварели, крупнейшей в регионе за последние годы. Экспозиция объединит более двухсот произведений сорока пяти сахалинских мастеров.

Как рассказали ТИА "Острова" в Министерстве культуры и архивного дела Сахалинской области, выставка "Акварельные миры" откроется 11 февраля в музее книги Чехова "СовременникЪ". В проекте участвуют как признанные профессионалы, так и молодые авторы. Это позволит зрителям увидеть всё разнообразие художественных подходов и современное развитие одной из самых сложных живописных техник.

Экспозиция охватит широкий спектр жанров: от морских пейзажей и городских видов до портретов, натюрмортов, этнографических сюжетов и абстрактных композиций. Художники продемонстрируют виртуозную работу с цветом, светом и фактурой, свойственную акварели. Отдельный блок выставки посвятят творчеству выдающегося сахалинского акварелиста Сергея Новосёлова. Его работы, отличающиеся тонкой передачей состояний природы, предоставит Невельский историко-краеведческий музей.

Выставка будет работать до 29 марта. Открытие состоится 11 февраля в 17:30 по адресу: улица Ленина, 168. Вход для всех посетителей свободный.