На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ) запустила открытые показы уникального видеоархива «Подвигом славны мои земляки», приуроченного к 80-летию Победы. Проект объединил 50 документальных материалов о подвигах островитян на фронте, их трудовых свершениях в тылу и вкладе выдающихся деятелей в развитие региона.
Архив создали при поддержке правительства Сахалинской области, активном участии информагентства «Спектр» и Государственного исторического архива региона. В коллекцию вошли уникальные кадры кинохроники, телевизионные и кинематографические сюжеты, которые запечатлели жизнь воинов-освободителей, Героев Советского Союза и России, участников десантных операций на Сахалине и Курилах, а также видных представителей науки, культуры и промышленности.
Особую ценность представляют материалы, посвященные юбилею Победы. Среди них — фильм «Уроки истории Второй мировой войны», хроника южно-сахалинской и Курильской десантных операций, кинодокументы о встречах ветеранов с молодежью и репортаж с церемонии подписания акта о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури». Каталог также включает документальные ленты об истории медицины, промышленности и образования на Сахалине, биографии писателей-земляков и материалы о Героях Социалистического Труда.
Заведующая отделом краеведения СахОУНБ Алёна Позныхова подчеркнула, что проект представляет собой «живую память, обращённую к будущему» и является важным инструментом патриотического воспитания молодежи. Видеоматериалы доступны для просмотра в зале имени Г. И. Невельского на втором этаже библиотеки. Открытые показы проходят каждую субботу и воскресенье до 31 мая с 14:00 до 16:00, вход свободный. Организованные группы от трех человек могут записаться на будние дни по телефону.
