Фестиваль "Искусство Жизни" открывает третий сезон на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 15 августа по 14 сентября 2025 года жителей и гостей острова ждет уникальная программа творческих событий. Центральной площадкой традиционно станет Анивский район, где пройдут модные показы, концерты и арт-мероприятия.
Как сообщает ТИА "Острова" организаторам, торжественное открытие состоится 15 августа в 19:00 в ДШИ Анивы. Гостей ждет "Звездная Набережная" с фотозонами, буфетом и pop-up магазинами. Особое внимание привлечет модный показ местных дизайнеров под живую музыку оркестра.
Фестиваль предлагает участникам погрузиться в самопознание через различные формы искусства. В концертной программе выступят амбассадоры проекта - Никита Клеваный (аккордеон), Марьяна Герасименко (рояль, скрипка) и Николай Сементьев (тенор). Кульминацией станет традиционный концерт-впечатление "Рассвет у моря с оркестром".
