В Южно-Сахалинске открылась выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В атмосфере светлых воспоминаний об удивительном человеке в музее книги Чехова прошло открытие выставки «Мезис. Искусство жить». В Год семьи, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, был создан авторский проект, который рассказывает о многогранной личности и биографии известного сахалинского деятеля, художника и изобретателя Алексея Яковлевича Мезиса, человека сложной и очень насыщенной судьбы, ориентиром в которой всегда были его родные и близкие. Экспозиция организована при участии семьи А. Я. Мезиса в партнёрстве с Государственным историческим архивом Сахалинской области и Сахалинским филиалом ФГБНУ «ВНИРО» при поддержке островного министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в музее.

– Когда к нам только попали архивные документы, связанные с именем Алексея Мезиса, стало понятно, что эта выставка должна быть сделана. Его жизнь была сложной, насыщенной самыми разными событиями. Но благодаря своему неиссякаемому оптимизму, желанию познать окружающий мир во всём его многообразии, любви к людям и желанию всегда прийти им на помощь он с достоинством преодолевал все препятствия. Такие люди, как А. Я. Мезис – часть истории островного региона. И мы благодарны его семье, доверившей нам рассказать о судьбе этого удивительного человека, – призналась директор музея книги Чехова Евгения Фирсова.

Алексей Мезис прошёл Великую Отечественную войну, после её окончания переехал на Сахалин, трудился на рыбопромысловом флоте у берегов Курильских остров, пережил страшнейшее цунами 1952 года, унёсшее жизни более тысячи человек, вместе с командой своего судна помогал спасти выживших. Перипетии его жизни отражены в экспозиции, где представлены личные вещи и документы из семейного архива А. Я. Мезиса, его художественные произведения и рукописи с личными воспоминаниями и стихами, которые он неизменно посвящал близким. И сегодня семья вспоминает о нём как о добром и великодушном человеке.

– Хочу сказать, что судьба моего отца, как и многих людей его поколения, тесно переплетена с судьбой и событиями всей страны. И я уверена, что таких людей было немало. И мне кажется, что необходимо сделать цикл подобных выставок под общим названием «Искусство жить», чтобы молодое поколение обязательно узнало о таких людях, – отметила дочь А. Я. Мезиса Ирина Волкова.

Более 30 лет А. Я. Мезис проработал в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства, став одним из ведущих специалистов лаборатории. На его счету много изобретений, несколько авторских свидетельств. Реализовался Алексей Яковлевич и творчески, главным увлечением в его жизни была живопись, которой он занимался ещё с детства. С 1982 года он сотрудничал с Сахалинским отделением Дальневосточного издательства и занимался иллюстрированием книг.

– Я, к сожалению, не был знаком с ним лично. Но опытные коллеги помнят об Алексее Яковлевиче и всегда говорят о нём, как о человеке непререкаемого авторитета и безупречной репутации, – сказал заместитель руководителя Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Владимир Самарский. В качестве подарка он передал музею переизданные книги «Жизнь тихоокеанских лососей», иллюстрации к которым создал А. Я. Мезис.

На вопрос, в чём смысл жизни, Алексей Яковлевич отвечал: «Для меня самое главное, чтобы продлился мой род! Значит, должны быть дети». И очень символично, что первую экскурсию по экспозиции провела внучка Алексея Мезиса, сахалинская художница Екатерина Завалишина.

Приглашаем познакомиться с удивительной судьбой светлого и доброго человека. Экспозиция «Мезис. Искусство жить» будет работать до 6 июня.