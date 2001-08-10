Тихоокеанское
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09:53, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

1 апреля в ККЗ "Октябрь" в Южно-Сахалинске пройдет концерт-реквием

1 апреля в ККЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тиграна Ахназаряна приглашает на благотворительный концерт памяти жертв трагедии 22.03.2024 в концертном зале «Крокус Сити Холл», рассказали ТИА "Острова" в ККЗ "Октябрь".

Бах — Ария

Рахманинов — Вокализ

Малер — Адажиетто из Симфонии № 5

Масканьи — Интермеццо из оперы "Cavalleria rusticana" (Сельская честь)

Моцарт — Lacrimosa из "Requiem"

Рахманинов — Адажио из Симфонии № 2

Френкель — "Журавли" 

Собранные средства от продажи билетов будут переданы в фонд поддержки лиц, пострадавших от трагедии.

Концерт состоится 1 апреля 19:00 в ККЗ «Октябрь».

Возрастное ограничение 12+

Справки по тел. 300-518, 22-41-09, 8-962-416-36-89

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