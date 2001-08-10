Театральный перформанс ждет южносахалинцев и гостей города 2 сентября

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается активная подготовка ко Дню города. Неделя ярких событий в честь празднования 141-летия Южно-Сахалинска стартует 2 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, в первую субботу осени жителей и гостей города ждет насыщенная программа со множеством фестивальных площадок. Одной из них станет сквер Рудановского, где с 12.00 до 16.00 состоится театральный перформанс.

Более 60 юных артистов детской школы искусств №2 дадут спектакль и театрализованный концерт, во время которого горожане смогут увидеть запоминающиеся хореографические и музыкальные номера. Кроме этого, поклонников альтернативного творчества ждет выступление эстрадно-сатирического вокально-инструментального квартета "ДУШ".

Также на площадке будет организована необычная фотозона, где всем желающим предложат примерить театральные костюмы и запечатлеть момент в компании нарядных актеров.

Для творческих горожан будет работать открытый микрофон. Каждый сможет поделиться своим талантом - спеть или прочитать стихи.

Ценители инструментальной музыки смогут насладиться живым выступлением артистов.

Напомним, со 2 по 9 сентября в рамках празднования Дня города концерты, спортивные показательные выступления, игры, выставки, конкурсы, фестивали охватят множество площадок на территориях городского парка культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина, дома культуры "Родина", скверов Рудановского, Невельского и Крузенштерна, а также обновленном участке набережной реки Рогатки.

С программой праздничных мероприятий можно будет ознакомиться на сайте администрации Южно-Сахалинска (ее разместят в ближайшее время), анонсы также появятся в соцсетях мэрии и телеграмм-канале "Официальный Южный".