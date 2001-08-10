Гости фестиваля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году фестиваль авиации и музыки "Крылья Сахалина" пройдёт с особым размахом. Однако, помимо крупных зрелищных событий, организаторы подготовили для участников и гостей дополнительные бонусы, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Регистрируйся своё участие в фестивале «Крылья Сахалина» в приложении «Острова.65» и в день приезда на входе получайте подарки с символикой феста. Сувенирную продукцию гарантировано получит каждый зарегистрировавшийся участник.

Регистрируясь в приложении «Острова.65» вы помогаете в организации фестиваля. Это важно для удобства каждого гостя, который собирается посетить масштабное мероприятие. Зная количество участников и способы их прибытия, организаторы смогут наилучшим образом скоординировать работу парковочных зон и автобусного сообщения.

Краткая инструкция:

1. Установите приложение "Острова.65" на свой смартфон (для iPhone, для Android) и зайдите в него.

2. На главной странице кликните на баннер "Крылья Сахалина".

3. Нажмите на кнопку "Регистрация на мероприятие".

4. Ответьте на три вопроса с вариантами ответов (Ваш возраст, как планируете добираться и планируемые дни посещения фестиваля).

5. Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться".

6. Вы получите QR-код, который нужно будет показать при входе организаторам.

Напоминаем, что крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль авиации и музыки "Крылья Сахалина" пройдет на территории аэродрома "Пушистый" с 18 по 20 августа.